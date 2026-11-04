Україні готують страшну пастку на переговорах: експерт розкрив правду про цинічний план Кремля



















Призначення Володимира Мединського головним представником Росії на консультаціях в Абу-Дабі може свідчити про намір Кремля використати дипломатичний майданчик для інформаційної атаки. Російська сторона зацікавлена не стільки в пошуку компромісу, скільки в поширенні власних наративів через міжнародні медіа. Таку думку висловив дипломат Роман Безсмертний.

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Він звернув увагу, що Мединський уже брав участь у переговорах із Україною 2022 року. Однак його повернення до переговорного процесу, на думку дипломата, не означає готовності Москви до конструктивного діалогу. Безсмертний вважає, що російський представник може використовувати зустрічі для виголошення заздалегідь підготовлених заяв, які згодом поширюватимуться міжнародними інформаційними каналами.

"Його задача не переговори вести, його задача толкать спічі", — заявив Безсмертний.

Дипломат пояснив, що Кремль може отримати інформаційну перевагу завдяки швидкості поширення заяв. Поки інші учасники консультацій готуватимуть офіційні коментарі, російська пропаганда вже зможе розкручувати окремі фрази Мединського та подавати їх у вигідному для Москви контексті.

За словами експерта, це особливо небезпечно в умовах, коли переговорний процес і без того супроводжується значною кількістю суперечливих заяв. Росія може використовувати навіть технічні консультації для формування потрібного їй інформаційного тла.

"Він не може вести переговори. Він не розуміє матерії переговорів, тому і вести їх не буде", — наголосив дипломат.

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