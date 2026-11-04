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Украине готовят страшную ловушку на переговорах: эксперт раскрыл правду о циничном плане Кремля

Дипломат считает, что российский представитель будет использовать переговорную площадку для продвижения кремлевских нарративов, а не для поиска реальных договоренностей.

4 ноября 2026, 14:25
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Клименко Елена








Назначение Владимира Мединского главным представителем России на консультациях в Абу-Даби может свидетельствовать о намерении Кремля использовать дипломатическую площадку для информационной атаки. Российская сторона заинтересована не столько в поиске компромисса, сколько в распространении собственных нарративов через международные медиа. Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный.

Украине готовят страшную ловушку на переговорах: эксперт раскрыл правду о циничном плане Кремля

Фото: из открытых источников

Он обратил внимание, что Мединский уже участвовал в переговорах с Украиной в 2022 году. Однако его возвращение в переговорный процесс, по мнению дипломата, не означает готовности Москвы к конструктивному диалогу. Бессмертный считает, что российский представитель может использовать встречи для оглашения заранее подготовленных заявлений, которые впоследствии будут распространяться по международным информационным каналам.  

"Его задача не переговоры вести, его задача толкает спичи", — заявил Бессмертный.

Дипломат объяснил, что Кремль может получить информационное преимущество благодаря быстроте распространения заявлений. Пока другие участники будут готовить официальные комментарии, российская пропаганда уже сможет раскручивать отдельные фразы Мединского и подавать их в выгодном для Москвы контексте.

По словам эксперта, это особенно опасно в условиях, когда переговорный процесс и так сопровождается значительным количеством противоречивых заявлений. Россия может использовать даже технические консультации при формировании нужного ей информационного фона.

"Он не может вести переговоры. Он не понимает материю переговоров, поэтому и вести их не будет", — подчеркнул дипломат.

Портал "Комментарии" уже писал , что в среду, 4 ноября, российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. После попадания возникли пожары, есть информация о пострадавшем человеке. О последствиях атаки сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bOfvllKc9_o
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