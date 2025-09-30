Україні буде вкрай непросто у жовтні: озвучено страшний прогноз

Україні дедалі важче протистояти масованим ударам з боку Росії. За словами першого заступника міністра оборони України, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, Москва планує лише посилювати інтенсивність атак, про що він розповів у інтерв’ю для ВВС.

Фото: з відкритих джерел

Іван Гаврилюк вважає, що Кремль надалі збільшуватиме масштаби ударів, нарощуючи кількість повітряних атак та застосування засобів ураження.

Це серйозний виклик не лише для України, але й для її партнерів та союзників. Удари по об’єктах енергетики та житловим будинкам українців створюють величезний психологічний тиск на населення, – зазначив він.

Заступник міністра наголосив, що для захисту повітряного простору Україні необхідні сучасні зенітно-ракетні системи. Київ вже звернувся до партнерів із проханням надати щонайменше десять систем середньої дальності Patriot.

"Посилення ППО України – це вклад у безпеку всієї Європи", – підкреслив генерал Гаврилюк.

Під час масштабної атаки 28 вересня Росія застосувала 643 безпілотники та ракети, включно з "Кинджалами" та "Калібрами". Було зафіксовано понад 30 прямих влучань, зокрема й у Києві.

Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці російські атаки значно посилилися. Зараз Росія прагне збільшити кількість одночасних цілей під час ударів до тисячі.

Нещодавно адміністрація Трампа вперше погодила пакет військової допомоги Україні за рахунок НАТО. Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний припустив, що показові обстріли після зустрічі на Алясці стали одним із чинників, що стимулювали президента США підписати цей пакет допомоги Києву.

Як вже писали "Коментарі", Протягом останніх тижнів Володимир Путін активізувався проти Європи, застосовуючи хвилю безпілотних літальних апаратів, кібератак і кампаній з дезінформації.