Украине будет очень непросто в октябре: озвучен страшный прогноз

Украине все труднее противостоять массированным ударам со стороны России. По словам первого заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, Москва планирует лишь усиливать интенсивность атак, о чем он рассказал в интервью ВВС.

Фото: из открытых источников

Иван Гаврилюк считает, что Кремль в дальнейшем будет увеличивать масштабы ударов, наращивая количество воздушных атак и применение средств поражения.

Это серьезный вызов не только Украине, но и ее партнерам и союзникам. Удары по объектам энергетики и жилым домам украинцев создают огромное психологическое давление на население, – отметил он.

Замминистра подчеркнул, что для защиты воздушного пространства Украине необходимы современные зенитно-ракетные системы. Киев уже обратился к партнерам с просьбой предоставить минимум десять систем средней дальности Patriot.

"Усиление ПВО Украины – это вклад в безопасность всей Европы", – подчеркнул генерал Гаврилюк.

Во время масштабной атаки 28 сентября Россия применила 643 беспилотника и ракеты, включая "Кинжалы" и "Калибрамы". Было зафиксировано более 30 прямых попаданий, в том числе и в Киеве.

Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске российские атаки значительно усилились. Сейчас Россия стремится увеличить количество одновременных целей при ударах до тысячи.

Недавно администрация Трампа впервые согласовала пакет военной помощи Украине за счет НАТО. Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный предположил, что показательные обстрелы после встречи на Аляске стали одним из факторов стимулирующих президента США подписать этот пакет помощи Киеву.

Как уже писали "Комментарии", в последние недели Владимир Путин активизировался против Европы, применяя волну беспилотных летательных аппаратов, кибератак и кампаний по дезинформации.