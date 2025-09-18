logo_ukra

Українцям треба перестати думати, що війна скоро завершиться: у чому небезпека

Якщо українці налаштуються на довгу війну, нашим єдиним пріоритетом стане перемога, вважає Валерій Пекар

18 вересня 2025, 09:39
Кравцев Сергей

Серед українців все частіше заявляється думка, що "війна скоро завершиться". Це дуже шкідливий наратив, який може зіграти проти самої України. Таку думку висловив підприємець, громадський діяч, публіцист, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

Українцям треба перестати думати, що війна скоро завершиться: у чому небезпека

Закінчення війни. Фото: з відкритих джерел

При цьому аналітик наголосив, що він зовсім не хотів би сказати, що війна триватиме вічно чи багато років. Це неможливо: війна такої інтенсивності спалює ресурси, як лісова пожежа спалює ліс і зупиняється, бо вже нема чому горіти. Справа в іншому.

"Якщо ми всі налаштуємося на швидке завершення війни, вона триватиме дуже довго. І навпаки, якщо ми налаштуємося на довгу війну, то вона завершиться значно швидше. Такий от парадокс. Але ж стратегія завжди парадоксальна. Короткий шлях виявляється довгим, бо там засідка. Довгий шлях виявляється коротким, бо він безпечний. І так далі. Хай Тао розповідає чимало подібних прикладів", – зазначив експерт.

Валерій Пекар зауважує, якщо ми всі налаштуємося на швидке завершення війни, то політики думатимуть лише про наступні вибори, а виборці про швидке повернення до нормального життя. 

"Ми всі, політики і виборці, на фронті і в тилу, підприємці й працівники, ухвалюватимемо неправильні рішення виходячи з хибних пріоритетів. Наслідком цих неправильних рішень стане значне погіршення ситуації та затягування війни", – зазначив аналітик.

За його словами, якщо ми всі налаштуємося на довгу війну, нашим єдиним пріоритетом стане перемога. Наслідком цього стануть правильні рішення, які неможливо ухвалити, якщо думати про вибори і швидкий мир. Наслідком правильних рішень стануть перемоги, які накопичуватимуться й призведуть врешті до Перемоги з великої літери. Це і є парадоксами стратегії.

Читайте також на порталі "Коментарі" - майже 45% громадян України вважають, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти їхньої країни, закінчиться у 2025 чи 2026 році. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.




