Українцям треба перестати думати, що війна скоро завершиться: у чому небезпека

Серед українців все частіше заявляється думка, що "війна скоро завершиться". Це дуже шкідливий наратив, який може зіграти проти самої України. Таку думку висловив підприємець, громадський діяч, публіцист, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.
Закінчення війни. Фото: з відкритих джерел
При цьому аналітик наголосив, що він зовсім не хотів би сказати, що війна триватиме вічно чи багато років. Це неможливо: війна такої інтенсивності спалює ресурси, як лісова пожежа спалює ліс і зупиняється, бо вже нема чому горіти. Справа в іншому.
Валерій Пекар зауважує, якщо ми всі налаштуємося на швидке завершення війни, то політики думатимуть лише про наступні вибори, а виборці про швидке повернення до нормального життя.
За його словами, якщо ми всі налаштуємося на довгу війну, нашим єдиним пріоритетом стане перемога. Наслідком цього стануть правильні рішення, які неможливо ухвалити, якщо думати про вибори і швидкий мир. Наслідком правильних рішень стануть перемоги, які накопичуватимуться й призведуть врешті до Перемоги з великої літери. Це і є парадоксами стратегії.
