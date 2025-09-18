Украинцам нужно перестать думать, что война скоро завершится: в чем опасность

Среди украинцев все чаще заявляется мнение, что война скоро завершится. Это очень вредный нарратив, который может сыграть против самой Украины. Такое мнение высказал предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Окончание войны. Фото: из открытых источников

При этом аналитик подчеркнул, что он вовсе не хотел бы сказать, что война будет продолжаться вечно или много лет. Это невозможно: война такой интенсивности сжигает ресурсы, как лесной пожар сжигает лес и останавливается, потому что уже нечем гореть. Дело в другом.

"Если мы все настроимся на скорое завершение войны, она продлится очень долго. И наоборот, если мы настроимся на долгую войну, она завершится значительно быстрее. Таков вот парадокс. Но ведь стратегия всегда парадоксальна. Короткий путь оказывается длинным, потому что там засада. Долгий путь оказывается коротким, потому что он безопасен. И так далее. Пусть Тао рассказывает немало подобных примеров", – отметил эксперт.

Валерий Пекар замечает, если мы все настроимся на скорое завершение войны, то политики будут думать только о следующих выборах, а избиратели о скором возвращении к нормальной жизни.

"Мы все, политики и избиратели, на фронте и в тылу, предприниматели и работники, будем принимать неправильные решения исходя из ложных приоритетов. Следствием этих неправильных решений станет значительное ухудшение ситуации и затягивание войны", – отметил аналитик.

По его словам, если мы все настроимся на долгую войну, нашим единственным приоритетом станет победа. Следствием этого станут правильные решения, которые невозможно принять, если думать о выборах и быстром мире. Следствием правильных решений станут победы, которые будут накапливаться и приведут наконец к Победе с большой буквы. Это и есть парадоксы стратегии.

