Українців шокували заявою про найважчі часи попереду: про що мова

Українська енергетична система поступово виходить зі складного періоду, але це покращення має тимчасовий характер. Вже влітку країна може знову зіткнутися з серйозними обмеженнями у постачанні електроенергії, попереджає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю УНІАН.

"Найважчий етап ми вже пройшли. Це було непросто і болісно, проте поступово ситуація почне покращуватися", — зазначив експерт.

Він наголосив, що позитивні зміни відчутні, однак на горизонті вже постають нові випробування для енергосистеми.

Серед викликів — планові ремонти атомних електростанцій та сезонне зростання споживання електроенергії в літній період. За прогнозом Харченка, липень і серпень можуть стати періодом суворих обмежень, хоча їхня інтенсивність, ймовірно, буде меншою, ніж нинішні обмеження.

Водночас експерт підкреслив, що загрози повного відключення світла немає. Аварії системного характеру, подібні до тієї, що трапилася 31 січня, хоч і можливі, проте фахівці "Укренерго" здатні оперативно локалізувати такі проблеми. Харченко нагадав, що подібні каскадні аварії вже траплялися під час війни, однак їх завжди вдавалося швидко усунути. Нинішня ситуація була особливо помітною через збитки в Києві, де була знищена частина внутрішньої генерації.

"Ця аварія не була першою за час війни, і ми завжди виходили з таких ситуацій за лічені години. Чи можуть вони повторитися? Так, але завдяки професіоналізму персоналу та роботі диспетчерського центру всі проблеми швидко вирішуються", — підкреслив директор Центру досліджень енергетики.

