Украинцев шокировали заявлением о самых тяжелых временах впереди: о чем речь

Украинская энергетическая система постепенно выходит из сложного периода, но это улучшение носит временный характер. Уже летом страна может снова столкнуться с серьезными ограничениями в снабжении электроэнергией, предупреждает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью УНИАН.

Фото: из открытых источников

"Самый тяжелый этап мы уже прошли. Это было непросто и болезненно, однако постепенно ситуация начнет улучшаться", – отметил эксперт.

Он отметил, что положительные изменения ощутимы, однако на горизонте уже появляются новые испытания для энергосистемы.

Среди вызовов – плановые ремонты атомных электростанций и сезонный рост потребления электроэнергии в летний период. По прогнозу Харченко, июль и август могут стать периодом строгих ограничений, хотя их интенсивность, вероятно, будет меньше, чем нынешние ограничения.

В то же время, эксперт подчеркнул, что угрозы полного отключения света нет. Аварии системного характера, подобные случившейся 31 января, хотя и возможны, однако специалисты "Укрэнерго" способны оперативно локализовать такие проблемы. Харченко напомнил, что подобные каскадные аварии уже случались во время войны, однако их всегда удавалось быстро устранить. Нынешняя ситуация была особенно заметна из-за убытков в Киеве, где была уничтожена часть внутренней генерации.

"Эта авария не была первой за время войны, и мы всегда исходили из таких ситуаций в считанные часы. Могут ли они повториться? Да, но благодаря профессионализму персонала и работе диспетчерского центра все проблемы быстро разрешаются", — подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Литвы Габриелюс Будрис высказал мнение, что Соединенные Штаты в вопросе санкций против России действуют более решительно, чем страны Европейского Союза. По его словам, ЕС следует усилить ограничительные меры в отношении Москвы, чтобы эффективнее давить на Кремль. Будрис выразил надежду, что следующий, двадцатый пакет санкций Евросоюза будет "амбициозным" и направлен на то, чтобы заставить Россию изменить свое поведение.