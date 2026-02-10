logo_ukra

Українців прямо насторожили заявою про перспективи до травня: чи припиниттся війна
commentss НОВИНИ Всі новини

Українців прямо насторожили заявою про перспективи до травня: чи припиниттся війна

Експерт наголошує, що заяви Росії про готовність до діалогу не мають практичного змісту

10 лютого 2026, 14:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

До травня Україна навряд чи відчує суттєве покращення на фронті або зменшення обстрілів з боку Росії. Таку оцінку в інтерв’ю Главреду дав експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Тарас Жовтенко.

Українців прямо насторожили заявою про перспективи до травня: чи припиниттся війна

Фото: з відкритих джерел

Він зазначає, що швидких змін очікувати не слід, оскільки Москва продовжує використовувати переговори лише як інструмент для затягування часу та уникнення нових санкцій.

"Я думаю, що нам точно не варто надягати рожеві окуляри. В цілому, я б сказав, що нам варто очікувати приблизно такої ж напруженої ситуації, яка у нас зараз. Навряд чи варто розраховувати на якесь істотне полегшення на фронті або на зменшення інтенсивності російських обстрілів", — підкреслив Жовтенко. 

Він також відзначає, що заяви Росії про готовність до діалогу не мають реального змісту. Кремль демонструє, що продовжить війну, поки не досягне для себе прийнятних політичних поступок від Києва.

Жовтенко наголошує, що в цій ситуації важливою є спільна мобілізація України та європейських партнерів і налагодження ефективної комунікації з Вашингтоном. За його словами, нинішній президент США має достатньо впливу, щоб посилити тиск на Росію без застосування війська. 

"Економічні інструменти можуть стати вирішальними", — додає експерт, відзначаючи готовність Європи діяти узгоджено. Новий, 20-й пакет санкцій ЄС свідчить про намір посилити економічну ізоляцію Москви та підтримати спільну лінію тиску. 

Як вже писали "Коментарі", експорт нафти та газу довгі роки залишався основою фінансової стійкості Росії та забезпечував фінансування війни проти України. Проте напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення доходи країни від енергоресурсів різко знизилися. 



