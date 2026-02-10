Українців прямо насторожили заявою про перспективи до травня: чи припиниттся війна

До травня Україна навряд чи відчує суттєве покращення на фронті або зменшення обстрілів з боку Росії. Таку оцінку в інтерв’ю Главреду дав експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Тарас Жовтенко.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначає, що швидких змін очікувати не слід, оскільки Москва продовжує використовувати переговори лише як інструмент для затягування часу та уникнення нових санкцій.

"Я думаю, що нам точно не варто надягати рожеві окуляри. В цілому, я б сказав, що нам варто очікувати приблизно такої ж напруженої ситуації, яка у нас зараз. Навряд чи варто розраховувати на якесь істотне полегшення на фронті або на зменшення інтенсивності російських обстрілів", — підкреслив Жовтенко.

Він також відзначає, що заяви Росії про готовність до діалогу не мають реального змісту. Кремль демонструє, що продовжить війну, поки не досягне для себе прийнятних політичних поступок від Києва.

Жовтенко наголошує, що в цій ситуації важливою є спільна мобілізація України та європейських партнерів і налагодження ефективної комунікації з Вашингтоном. За його словами, нинішній президент США має достатньо впливу, щоб посилити тиск на Росію без застосування війська.

"Економічні інструменти можуть стати вирішальними", — додає експерт, відзначаючи готовність Європи діяти узгоджено. Новий, 20-й пакет санкцій ЄС свідчить про намір посилити економічну ізоляцію Москви та підтримати спільну лінію тиску.

Як вже писали "Коментарі", експорт нафти та газу довгі роки залишався основою фінансової стійкості Росії та забезпечував фінансування війни проти України. Проте напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення доходи країни від енергоресурсів різко знизилися.