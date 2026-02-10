Украинцев прямо насторожили заявлением о перспективах до мая: прекратится ли война

К маю Украина вряд ли почувствует существенное улучшение на фронте или уменьшение обстрелов со стороны России. Такую оценку в интервью Главреду дал эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Тарас Жовтенко.

Фото: из открытых источников

Он отмечает, что скорых перемен ожидать не следует, поскольку Москва продолжает использовать переговоры только как инструмент для затягивания времени и избегания новых санкций.

"Я думаю, что нам точно не стоит надевать розовые очки. В целом, я бы сказал, что нам следует ожидать примерно такой же напряженной ситуации, которая у нас сейчас. Вряд ли стоит рассчитывать на какое-либо существенное облегчение на фронте или уменьшение интенсивности российских обстрелов", — подчеркнул Жовтенко.

Он также отмечает, что заявления России о готовности к диалогу не имеют реального содержания. Кремль демонстрирует, что продолжит войну, пока не добьется для себя приемлемых политических уступок от Киева.

Жовтенко отмечает, что в этой ситуации важна совместная мобилизация Украины и европейских партнеров и налаживание эффективной коммуникации с Вашингтоном. По его словам, у нынешнего президента США достаточно влияния, чтобы усилить давление на Россию без применения войска.

"Экономические инструменты могут стать решающими", — добавляет эксперт, отмечая готовность Европы действовать согласованно. Новый 20-й пакет санкций ЕС свидетельствует о намерении усилить экономическую изоляцию Москвы и поддержать общую линию давления.

Как уже писали "Комментарии", экспорт нефти и газа долгие годы оставался основой финансовой устойчивости России и обеспечивал финансирование войны против Украины. Однако в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения доходы страны от энергоресурсов резко снизились.