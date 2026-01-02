Українців попередили, що найгірше взимку ще попереду: названо тривожну тенденцію

До кінця зими ситуація з електропостачанням в Україні, на жаль, не покращиться, вважає співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. В ефірі програми Ранок.LIVE він поділився своїми оцінками ситуації в енергетичній сфері України. Експерт зазначив, що навіть за умов відсутності ракетних атак і спокійного періоду для ремонту енергетичних об'єктів ситуація залишатиметься складною до початку весни.

Фото: з відкритих джерел

Корольчук також звернув увагу на те, що стабілізація енергетичної ситуації в країні стане можливою лише тоді, коли зменшиться споживання електрики для обігріву. Оскільки значна частина українців використовує електричне опалення, це створює додаткове навантаження на енергетичну систему, особливо в зимові місяці, коли попит на електрику значно зростає.

Незважаючи на складну ситуацію, останнім часом вдалося зафіксувати певні позитивні зміни. Завдяки зниженню споживання електроенергії під час зимових свят, було вдалося звільнити близько 2000 МВт енергетичних потужностей. Це дало тимчасове полегшення навіть у найбільш холодні дні. Проте, за словами експерта, оцінювати ці зміни як стійку позитивну динаміку поки що зарано. В більшості регіонів відключення електроенергії залишаються тривалими.

Також ситуація ускладнюється регулярними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України. В перший день нового року Кремль не припинив ракетні удари, а 2 січня російські війська здійснили нові напади на енергетичні об'єкти в Миколаївській та Запорізькій областях. У результаті без електропостачання залишились значні території, зокрема частина Запоріжжя та Одеської області. Після попередніх атак без світла досі перебувають понад 11 тисяч споживачів в Одеській області.

