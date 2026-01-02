Украинцев предупредили, что хуже всего зимой еще впереди: названа тревожная тенденция

До конца зимы ситуация с электроснабжением в Украине, к сожалению, не улучшится, считает соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. В эфире программы "Ранок.LIVE" он поделился своими оценками ситуации в энергетической сфере Украины. Эксперт отметил, что даже при отсутствии ракетных атак и спокойного периода для ремонта энергетических объектов ситуация будет оставаться сложной до начала весны.

Фото: из открытых источников

Корольчук также обратил внимание на то, что стабилизация энергетической ситуации в стране станет возможна только тогда, когда уменьшится потребление электричества для обогрева. Поскольку значительная часть украинцев использует электрическое отопление, это создает дополнительную нагрузку на энергетическую систему, особенно в зимние месяцы, когда спрос на электричество значительно растет.

Несмотря на сложную ситуацию, в последнее время удалось зафиксировать положительные изменения. Благодаря снижению потребления электроэнергии во время зимних праздников, удалось уволить около 2000 МВт энергетических мощностей. Это дало временное облегчение даже в самые холодные дни. Однако, по словам эксперта, оценивать эти изменения как устойчивую положительную динамику пока рано. В большинстве регионов отключения электроэнергии остаются продолжительными.

Также ситуация усложняется регулярными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. В первый день нового года Кремль не прекратил ракетные удары, а 2 января российские войска совершили новые нападения на энергетические объекты в Николаевской и Запорожской областях. В результате без электроснабжения остались значительные территории, в частности, часть Запорожья и Одесской области. После предварительных атак без света до сих пор находятся более 11 тысяч потребителей в Одесской области.

