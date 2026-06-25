Українців ошелешили заявою про наступну зиму: до чого варто готуватися

Україна розпочала масштабну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередивши основні зусилля на відновленні енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських атак. Роботи проводяться за підтримки міжнародних партнерів і мають посилити стійкість енергосистеми перед новими викликами. Про це міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив під час Конференції з питань відновлення України, що проходить у польському Гданську.

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За словами очільника Міненерго, одним із головних завдань є відновлення понад 10 ГВт генеруючих потужностей, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських обстрілів. Водночас держава працює над створенням приблизно 3 ГВт нових децентралізованих потужностей, що дозволить зробити енергосистему більш гнучкою та стійкою до можливих ударів.

Міністр пояснив, що розвиток децентралізованої генерації дасть змогу окремим об'єктам функціонувати автономно, навіть якщо частина енергетичної інфраструктури зазнає пошкоджень.

Окрім цього, триває посилення захисту критично важливих енергетичних об'єктів. Україна разом із партнерами працює над удосконаленням багаторівневої системи оборони від ракетних і дронових атак, а також зміцнює можливості протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури.

"Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими", — наголосив Денис Шмигаль.

Портал "Коментарі" вже писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримка України залишається одним із головних пріоритетів для європейських держав, оскільки йдеться не лише про безпеку окремої країни, а й про захист свободи, демократії та стабільності на всьому континенті. Відповідну заяву він зробив під час Конференції з відновлення України, яка відбулася 25 червня у польському Гданську.