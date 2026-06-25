Украинцев ошарашили заявлением о следующей зиме: к чему следует готовиться

Украина начала масштабную подготовку к следующему отопительному сезону, сосредоточив основные усилия на восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак. Работы производятся при поддержке международных партнеров и должны усилить устойчивость энергосистемы перед новыми вызовами. Об этом министр энергетики Украины Денис Шмигаль заявил во время проходящей в польском Гданьске Конференции по вопросам восстановления Украины.

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По словам главы Минэнерго, одной из главных задач является восстановление более 10 ГВт генерирующих мощностей, поврежденных или разрушенных в результате российских обстрелов. В то же время, государство работает над созданием примерно 3 ГВт новых децентрализованных мощностей, что позволит сделать энергосистему более гибкой и устойчивой к возможным ударам.

Министр пояснил, что развитие децентрализованной генерации позволит отдельным объектам функционировать автономно, даже если часть энергетической инфраструктуры испытывает повреждения.

Кроме того, продолжается усиление защиты критически важных энергетических объектов. Украина вместе с партнерами работает над усовершенствованием многоуровневой системы обороны от ракетных и дроновых атак, а также укрепляет возможности противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры.

"Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы", — подчеркнул Денис Шмигаль.

Портал "Комментарии" уже писал , что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поддержка Украины остается одним из главных приоритетов для европейских государств, поскольку речь идет не только о безопасности отдельной страны, но и о защите свободы, демократии и стабильности на всем континенте. Соответствующее заявление он сделал на Конференции по восстановлению Украины, которая состоялась 25 июня в польском Гданьске.