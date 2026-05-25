Українців будуть мобілізувати зовсім інакше: у Міноборони зробили гучну заяву
Українців будуть мобілізувати зовсім інакше: у Міноборони зробили гучну заяву

В Україні розпочинається масштабне реформування армії, яке проходитиме у два послідовні етапи

25 травня 2026, 11:55
Клименко Елена

В Україні готуються масштабні зміни у підходах до мобілізації та організації військової служби. Запланована реформа армії буде впроваджуватися поетапно та передбачає суттєве оновлення як фінансової мотивації військових, так і системи комплектування Збройних сил. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Перший етап реформи стартує вже у червні та стосуватиметься передусім грошового забезпечення військовослужбовців. За словами Стерненка, передбачається суттєве підвищення виплат, зокрема для піхотних підрозділів, які можуть отримати значно більші суми порівняно з нинішнім рівнем.

Окремо планується запровадження більш структурованої контрактної системи у війську, яка має зробити умови служби більш прогнозованими та формалізованими.

Ще одним важливим елементом першого етапу стане питання ротації та демобілізації. Розглядається модель, за якої право на звільнення зі служби визначатиметься черговістю мобілізації: військовослужбовці, які приєдналися до армії раніше, зможуть першими отримати можливість демобілізації.

Також у межах змін планується активніше залучення іноземних добровольців до лав українського війська, що має посилити кадровий потенціал армії.

Другий етап реформи буде зосереджений на оновленні самої системи мобілізації. За словами Стерненка, вона зазнає суттєвих змін і суттєво відрізнятиметься від чинної моделі, однак деталі наразі не розкриваються, оскільки напрацювання ще тривають.

Окремо він зазначив, що Україна планує посилювати активність у військових діях, зокрема збільшувати кількість ударів по території Росії. Очікується, що інтенсивність таких операцій може зрости протягом року.

"Коментарі" вже писали, що у своїй авторській програмі російський пропагандист Володимир Соловйов зробив несподівану заяву щодо Одеси, фактично сказавши, що місто більше не становить інтересу для Росії. Він пояснив це тим, що, за його словами, "росіян там уже не залишилося", а отже, нібито відпадає будь-який сенс у його "поверненні".



