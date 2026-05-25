Украинцев будут мобилизовать совсем иначе: в Минобороны сделали громкое заявление

В Украине готовятся масштабные изменения в подходах к мобилизации и организации военной службы. Планируемая реформа армии будет внедряться поэтапно и предполагает существенное обновление как финансовой мотивации военных, так и системы комплектования Вооруженных сил. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко.

Первый этап реформы стартует уже в июне и касается прежде всего денежного довольствия военнослужащих. По словам Стерненко, предполагается существенное повышение выплат, в частности, для пехотных подразделений, которые могут получить значительно большие суммы по сравнению с нынешним уровнем.

Отдельно планируется введение более структурированной контрактной системы в армии, которая должна сделать условия службы более прогнозируемыми и формализованными.

Еще одним важным элементом первого этапа станет вопрос ротации и демобилизации. Рассматривается модель, при которой право на увольнение со службы будет определяться очередностью мобилизации: присоединившиеся к армии военнослужащие смогут первыми получить возможность демобилизации.

Также в рамках изменений планируется более активное привлечение иностранных добровольцев в ряды украинской армии, что должно усилить кадровый потенциал армии.

Второй этап реформы будет сосредоточен на обновлении самой системы мобилизации. По словам Стерненко, она претерпевает существенные изменения и будет существенно отличаться от действующей модели, однако детали пока не раскрываются, поскольку наработки еще продолжаются.

Отдельно он отметил, что Украина планирует усиливать активность в военных действиях, в частности, увеличивать количество ударов по территории России. Ожидается, что интенсивность таких операций может возрасти в течение года.

