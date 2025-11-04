“Українці вимагають припинити війну та поступитися територіями”: що відомо про справжні настрої громадян

Росіяни намагаються психологічно “зламати” українців — для досягнення цієї мети поширюють відео думок про війну “пересічних українців”.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у TikTok поширюються відео, на яких у “пересічних українців” на вулиці запитують їхню думку про війну, мобілізацію або мирні перемовини. Аналітики зазначили, що герої цих відео виступають проти мобілізації, називають війну “безглуздою”, звинувачують владу у “зриві миру” та просувають тези про “непотрібність” повернення окупованих територій.

“Ці ролики, які створені за допомогою ШІ, мають однаковий візуальний стиль, а учасники опитування висловлюють виключно песимістичні меседжі. Але основна спільна риса цих відео — усі вони повністю згенеровані штучним інтелектом, що підтверджує перевірка через сервіси для виявлення дипфейку. Це черговий приклад використання Росією технологій штучного інтелекту в інформаційній війні проти України”, — зазначили у ЦПД.

Аналітики пояснили, що мета таких відео — деморалізувати українське суспільство та знизити готовність до опору через просування наративу про “мир за будь-яку ціну”. У ЦПД наголосили, що у такий спосіб ворог намагається нав’язати українцям відчуття зневіри та безнадії.

У Центрі нагадали про схожу серію ШІ-відео, у яких “пересічні українці” висловлюються за необхідність поступок Росії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни уже не можуть дозволити собі достатню кількість продуктів — через проблеми російської економіки, спричинені війною і санкціями, вони стали менше їсти.



