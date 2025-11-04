"Украинцы требуют прекратить войну и уступить территории": что известно о настоящих настроениях граждан

Россияне пытаются психологически сломать украинцев — для достижения этой цели распространяют видео мыслей о войне "рядовых украинцев".

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в TikTok распространяются видео, на которых у "рядовых украинцев" на улице спрашивают их мнение о войне, мобилизации или мирных переговорах. Аналитики отметили, что герои этих видео выступают против мобилизации, называют войну "бессмысленной", обвиняют власть в "срыве мира" и продвигают тезисы о "ненужности" возвращения оккупированных территорий.

"Эти ролики, созданные с помощью ИИ, имеют одинаковый визуальный стиль, а участники опроса выражают исключительно пессимистические месседжи. Но основная общая черта этих видео — все они полностью сгенерированы искусственным интеллектом, что подтверждает проверка через сервисы для выявления дипфейка. Это очередной пример использования Россией технологий искусственного интеллекта в информационной войне против Украины”, — отметили в ЦПД.

Аналитики объяснили, что цель таких видео — деморализовать украинское общество и снизить готовность к сопротивлению через продвижение нарратива о "мире любой ценой". В ЦПД подчеркнули, что таким образом враг пытается навязать украинцам чувство уныния и безнадежности.

В Центре напомнили о похожей серии ИИ-видео, в которых "рядовые украинцы" высказываются за необходимость уступок России.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне уже не могут позволить себе достаточное количество продуктов — из-за проблем российской экономики, вызванных войной и санкциями, они стали меньше есть.



