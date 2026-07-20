Українці не забудуть цього жаху: військовий попередив українців про небувалий виклик

Наступний опалювальний сезон може стати одним із найскладніших для України з початку повномасштабної війни. Таку оцінку висловив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. На його думку, головними загрозами залишаються російські балістичні ракети, нарощування арсеналу реактивних дронів та недостатні темпи підготовки енергетичної інфраструктури до нових масованих атак.

Фото: з відкритих джерел

Чмут зауважив, що хоча українці вже неодноразово чули попередження про важку зиму, сезон 2026–2027 років може виявитися ще складнішим за попередній. Він нагадав, що минула зима стала серйозним випробуванням для мільйонів людей, які тривалий час залишалися без електроенергії, опалення та водопостачання через російські удари по критичній інфраструктурі.

"Хоч ми так кожен рік кажемо, але ця зима може бути найгіршою", – наголосив він.

За словами Чмута, головна проблема полягає в тому, що Україна досі не має достатньо ефективних засобів для протидії всім типам російської зброї. Особливу небезпеку становлять балістичні ракети, а також нові реактивні безпілотники, які значно складніше перехоплювати існуючими засобами протиповітряної оборони.

"Ми все ще не можемо якісно протистояти російській балістиці. Вони накопичують реактивні дрони, проти яких "дронопад" не працює", – зазначив керівник фонду.

Водночас він звернув увагу, що відновлення та посилення енергетичної системи потребує значно більше часу, ніж один сезон. До того ж, на його думку, додатковими викликами залишаються проблеми в системі управління оборонною сферою та відволікання уваги від військових питань.

Чмут закликав українців не відкладати підготовку до холодів. Він вважає, що вже зараз варто оцінити власні можливості та заздалегідь продумати альтернативні варіанти проживання на випадок тривалих відключень світла чи нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Портал "Коментарі" вже писав, що від початку липня Одеса та Одеська область зазнали наймасштабніших російських обстрілів із початку повномасштабної війни. За оцінкою військового експерта Олександра Коваленка, лише за останні два тижні окупанти випустили по регіону понад 120 ракет різних типів і більш як 300 ударних безпілотників. На його думку, нинішня інтенсивність атак свідчить про зміну тактики Кремля та використання накопичених запасів озброєння.