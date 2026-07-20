Украинцы не забудут этот ужас: военный предупредил украинцев о небывалом вызове

Следующий отопительный сезон может стать одним из самых сложных для Украины с начала полномасштабной войны. Такую оценку высказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. По его мнению, главными угрозами остаются российские баллистические ракеты, наращивание арсенала реактивных дронов и недостаточные темпы подготовки энергетической инфраструктуры к новым массированным атакам.

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Чмут отметил, что хотя украинцы уже неоднократно слышали предупреждение о тяжелой зиме, сезон 2026-2027 годов может оказаться еще сложнее предыдущего. Он напомнил, что прошедшая зима стала серьезным испытанием для миллионов людей, долго остававшихся без электроэнергии, отопления и водоснабжения из-за российских ударов по критической инфраструктуре.

"Хотя мы так каждый год говорим, но эта зима может быть самой плохой", — подчеркнул он.

По словам Чмута, главная проблема состоит в том, что у Украины до сих пор нет достаточно эффективных средств для противодействия всем типам российского оружия. Особую опасность представляют баллистические ракеты, а также новые реактивные беспилотники, значительно сложнее перехватывать существующими средствами противовоздушной обороны.

"Мы все еще не можем качественно противостоять российской баллистике. Они накапливают реактивные дроны, против которых "дронопад" не работает", – отметил руководитель фонда.

В то же время он обратил внимание, что восстановление и усиление энергетической системы требует гораздо больше времени, чем один сезон. К тому же, по его мнению, дополнительными вызовами остаются проблемы в системе управления оборонной сферой и отвлечение от военных вопросов.

Чмут призвал украинцев не откладывать подготовку к холодам. Он считает, что уже сейчас стоит оценить свои возможности и заранее продумать альтернативные варианты проживания на случай длительных отключений света или новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Портал "Комментарии" уже писал , что с начала июля Одесса и Одесская область подверглись самым масштабным российским обстрелам с начала полномасштабной войны. По оценке военного эксперта Александра Коваленко, только за последние две недели оккупанты выпустили по региону более 120 ракет разных типов и более 300 ударных беспилотников. По его мнению, нынешняя интенсивность атак свидетельствует об изменении тактики Кремля и использовании накопленных запасов вооружения.