Українці назвали несподіваних винних у вторгненні Путіна у 2022 році: вражаючі деталі

Більшість українців вважають, що держава виявилася неготовою до масштабного нападу Росії у лютому 2022 року. Такі висновки були зроблені на основі результатів всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Відповідальність за це громадяни розділяють між владою та суспільством.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними дослідження, 81% учасників опитування переконані у недостатній підготовленості України до вторгнення. З них 37% вважають, що були зроблені лише часткові кроки, тоді як 44% заявили, що підготовка взагалі була відсутня.

Тільки 16% респондентів вважають, що країна діяла належним чином, серед яких 14% назвали ці дії "скоріше достатніми", і лише 2% — "повністю достатніми".

Серед тих, хто висловився про недостатню готовність, 46% покладають провину на керівництво держави, яке, на їхню думку, не вжило необхідних заходів. Ще 35% респондентів вважають, що проблема була у самому суспільстві — люди просто не вірили в реальність загрози. Інші причини включають: перевагу ресурсів РФ (21%), діяльність проросійських політичних сил (17%), прорахунки військового командування (15%), недостатню підтримку з боку Заходу (15%) та брак часу для комплексної підготовки (14%).

Антон Грушецький, заступник директора КМІС, наголосив на важливості аналізу цих подій: "Ціна помилок надто висока, але зроблені висновки повинні бути інтегровані в подальшу стратегію". Водночас він зауважив, що суспільне сприйняття може не відображати об’єктивної картини, оскільки формується під впливом інформаційного простору та рівня довіри до влади.

Незважаючи на критичне ставлення до підготовки у 2022 році, українці зберігають бойовий дух: 76% вірять у перемогу над Росією, а 62% готові триматися стільки, скільки буде потрібно.

Опитування КМІС проводилося з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 дорослих респондентів по всій території України.

Портал "Коментарі" писав, що настав час для Заходу змінити своє ставлення до України. Країни-союзники мають відмовитися від думки, що їхня роль полягає в порятунку України, адже насправді саме Україна здатна врятувати їх. Таку думку висловила спеціальна представниця Канади з питань відбудови України Христя Фріланд у своїй статті для Financial Times.