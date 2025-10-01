logo_ukra

Українці назвали несподіваних винних у вторгненні Путіна у 2022 році: вражаючі деталі
НОВИНИ

Українці назвали несподіваних винних у вторгненні Путіна у 2022 році: вражаючі деталі

81% респондентів вважають, що Україна не була належно підготовлена: 37% вказали на часткову готовність, а 44% — на повну її відсутність.

1 жовтня 2025, 11:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Більшість українців вважають, що держава виявилася неготовою до масштабного нападу Росії у лютому 2022 року. Такі висновки були зроблені на основі результатів всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Відповідальність за це громадяни розділяють між владою та суспільством.

Українці назвали несподіваних винних у вторгненні Путіна у 2022 році: вражаючі деталі

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними дослідження, 81% учасників опитування переконані у недостатній підготовленості України до вторгнення. З них 37% вважають, що були зроблені лише часткові кроки, тоді як 44% заявили, що підготовка взагалі була відсутня.

Тільки 16% респондентів вважають, що країна діяла належним чином, серед яких 14% назвали ці дії "скоріше достатніми", і лише 2% — "повністю достатніми".

Серед тих, хто висловився про недостатню готовність, 46% покладають провину на керівництво держави, яке, на їхню думку, не вжило необхідних заходів. Ще 35% респондентів вважають, що проблема була у самому суспільстві — люди просто не вірили в реальність загрози. Інші причини включають: перевагу ресурсів РФ (21%), діяльність проросійських політичних сил (17%), прорахунки військового командування (15%), недостатню підтримку з боку Заходу (15%) та брак часу для комплексної підготовки (14%).

Антон Грушецький, заступник директора КМІС, наголосив на важливості аналізу цих подій: "Ціна помилок надто висока, але зроблені висновки повинні бути інтегровані в подальшу стратегію". Водночас він зауважив, що суспільне сприйняття може не відображати об’єктивної картини, оскільки формується під впливом інформаційного простору та рівня довіри до влади.

Незважаючи на критичне ставлення до підготовки у 2022 році, українці зберігають бойовий дух: 76% вірять у перемогу над Росією, а 62% готові триматися стільки, скільки буде потрібно.

Опитування КМІС проводилося з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 дорослих респондентів по всій території України.

Портал "Коментарі" писав, що настав час для Заходу змінити своє ставлення до України. Країни-союзники мають відмовитися від думки, що їхня роль полягає в порятунку України, адже насправді саме Україна здатна врятувати їх. Таку думку висловила спеціальна представниця Канади з питань відбудови України Христя Фріланд у своїй статті для Financial Times.



