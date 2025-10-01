Украинцы назвали неожиданных виновных во вторжении Путина в 2022 году: впечатляющие детали

Большинство украинцев считают, что государство оказалось неготовым к масштабному нападению России в феврале 2022 года. Такие выводы сделаны на основе результатов всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Ответственность за это граждане делят между властью и обществом.

Фото: из открытых источников

Согласно данным исследования, 81% участников опроса убеждены в недостаточной подготовленности Украины к вторжению. Из них 37% считают, что были сделаны лишь частичные шаги, в то время как 44% заявили, что подготовка вообще отсутствовала.

Только 16% респондентов считают, что страна действовала должным образом, среди которых 14% назвали эти действия "скорее достаточными", и только 2% — "полностью достаточными".

Среди тех, кто высказался о недостаточной готовности, 46% возлагают вину на руководство государства, которое, по их мнению, не приняло необходимые меры. Еще 35% респондентов считают, что проблема была в обществе — люди просто не верили в реальность угрозы. Другие причины включают преимущество ресурсов РФ (21%), деятельность пророссийских политических сил (17%), просчеты военного командования (15%), недостаточную поддержку со стороны Запада (15%) и нехватку времени для комплексной подготовки (14%).

Антон Грушецкий, заместитель директора КМИС, отметил важность анализа этих событий: "Цена ошибок слишком высока, но сделанные выводы должны быть интегрированы в дальнейшую стратегию". В то же время он отметил, что общественное восприятие может не отражать объективную картину, поскольку формируется под влиянием информационного пространства и уровня доверия к власти.

Несмотря на критическое отношение к подготовке в 2022 году, украинцы сохраняют боевой дух: 76% верят в победу над Россией, а 62% готовы держаться столько, сколько потребуется.

Опрос КМИС проводился с 19 по 28 сентября 2025 среди 1029 взрослых респондентов по всей территории Украины.

Портал "Комментарии" писал , что пора для Запада изменить свое отношение к Украине. Страны-союзники должны отказаться от мысли, что их роль заключается в спасении Украины, ведь на самом деле именно Украина способна спасти их. Такое мнение высказала специальная представительница Канады по восстановлению Украины Христя Фриланд в своей статье для Financial Times.