Напередодні ввечері стало відомо про відкритого листа президента України Володимира Зеленського до кремлівського диктатора Володимира Путіна, у якому офіційний Київ запропонував Москві завершити війну. Та чи насправді звернення глави української держави здатне покласти край тривалим вбивствам та виснажливим бойовим діям? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати вірогідні сценарії розвитку подій, звернувшись до трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Зокрема, чат-бот ChatGPT стверджує, що лист президента Зеленського Путіну може мати важливі наслідки для війни в Україні. Він демонструє готовність Києва до діалогу навіть під час агресії, що зміцнює позиції України на міжнародній арені та залучає додаткову підтримку союзників. Реакція Кремля покаже реальний намір Росії щодо припинення бойових дій: ігнорування чи формальна відповідь підкреслить безрезультатність прямих контактів.

Лист також впливає на моральний стан українців: для одних він знак рішучості лідера, для інших – надія на дипломатичне завершення війни. Проте реальні бойові дії навряд зміняться одразу, фронт і оперативна ситуація залишаються ключовими. Водночас звернення до Путіна створює новий політичний і медійний контекст, який може посилити переговорні позиції України у майбутньому.

Водночас чат-бот Gemini висловлює версію, що лист Зеленського до Путіна стане потужним дипломатичним ходом, який навряд чи миттєво зупинить бої, але докорінно змінить політичну гру. Таке звернення змусить Кремль реагувати: ігнорування або ультиматум з боку Москви лише підтвердять її агресивні наміри, що розв'яже руки Заходу для посилення військової допомоги Україні.

При цьому існує ризик ескалації, адже Росія часто трактує мирні ініціативи як слабкість. Кремль може відповісти посиленням тиску на фронті, щоб нав’язати капітуляцію.

Нарешті чат-бот Copilot очікує, що лист Зеленського до Путіна може стати важливим дипломатичним сигналом, але не гарантує швидкого завершення війни. Він відкриває можливість для переговорів, пропонує тимчасове перемир’я та формат обміну полоненими. Це може знизити інтенсивність боїв, якщо Кремль погодиться. Водночас Росія може використати лист як пропаганду, демонструючи "готовність до діалогу" без реальних поступок. Міжнародний тиск зростатиме, адже ініціатива України підсилює позиції Заходу.

Разом з тим на певний період часу можливе часткове замороження фронту, у середньостроковій перспективі — активізація посередників, а довгостроково лист може увійти в історію як перший крок до миру. Проте результат залежить від готовності Росії відмовитися від агресії.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна змогла не лише витримати повномасштабне вторгнення, попри спроби Росії знищити її енергетичну інфраструктуру під час зимових атак, а й поступово розширила зону бойових дій, перенісши їх на територію держави-агресора.