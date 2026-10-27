Україна зробить Росії дуже-дуже боляче: яке термінове рішення остаточно доб'є Путіна



















Україна може послаблювати військові можливості Росії, завдаючи ударів по об'єктах, залучених до виробництва високоточної зброї, ракетного палива та супутникових систем. Таку оцінку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи зміну характеру українського тиску на країну-агресора.

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За словами експерта, важливе значення мають не лише безпосередні результати окремих атак, а й їхній накопичувальний ефект. Ураження підприємств, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс, потенційно здатне ускладнювати виробництво озброєнь і зменшувати можливості Москви продовжувати війну.

Саакян також звернув увагу на повідомлення про перебої в роботі московських аеропортів через загрози атак. На його думку, такі ситуації демонструють, що наслідки війни дедалі відчутніші й на території Росії.

"Те, що ми не можемо там розбомбити Москву, тим не менш, це не означає, що ми не можемо робити Росії дуже-дуже боляче", — заявив політолог.

Він наголосив, що стратегічне значення мають операції, які впливають на спроможність Росії вести бойові дії. Зокрема, йдеться про об'єкти, пов'язані з виробництвом високоточної зброї та забезпеченням військових технологій.

"Все це має серйозний накопичувальний ефект по Росії", — зазначив Саакян.

Портал "Коментарі" вже писав, що завершення війни Росії проти України поки не наближається, оскільки сторони не змінили своїх стратегічних позицій, а передумов для досягнення реальних мирних домовленостей недостатньо. Про це заявив політолог Олег Саакян, аналізуючи перспективи переговорів між Києвом, Москвою та Вашингтоном.