

















Украина может ослаблять военные возможности России, нанося удары по объектам, привлеченным к производству высокоточного оружия, ракетного топлива и спутниковых систем. Такую оценку высказал политолог Олег Саакян, комментируя изменение характера украинского давления на страну-агрессора.

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По словам эксперта, немаловажное значение имеют не только непосредственные результаты отдельных атак, но и их накопительный эффект. Поражение компаний, обеспечивающих русский военно-промышленный комплекс, потенциально способно усложнять создание вооружений и уменьшать способности Москвы продолжать войну.

Саакян также обратил внимание на сообщения о перебоях в работе московских аэропортов из-за угроз атак. По его мнению, такие ситуации демонстрируют, что последствия войны все более ощутимы и на территории России.

"То, что мы не можем там разбомбить Москву, тем не менее, это не значит, что мы не можем делать России очень больно", — заявил политолог.

Он подчеркнул, что стратегическое значение имеют операции, влияющие на способность России вести боевые действия. В частности, речь идет об объектах, связанных с производством высокоточного оружия и обеспечением военных технологий.

"Все это имеет серьезный накопительный эффект по России", — отметил Саакян.

Портал "Комментарии" уже писал , что завершение войны России против Украины пока не приближается, поскольку стороны не изменили своих стратегических позиций, а предпосылок для достижения реальных мирных договоренностей недостаточно. Об этом заявил политолог Олег Саакян, анализируя перспективы переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном.