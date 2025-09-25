Україна знову готує контрнаступ: які дані отримав Трамп

Президента США Дональда Трампа поінформували про "планований український наступ", який потребує наявності розвідданих від США. Ось лише проблема для Києва полягає в тому, що американський лідер змінив лише риторику, але не свою політику щодо російсько-української війни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, що Трамп дозволяє продаж зброї Україні, але обмежує використання американської зброї для атак углиб території Росії.

Автори публікації нагадали, що Володимир Зеленський раніше говорив про те, що Дональд Трамп розуміє ситуацію і добре обізнаний з усіма аспектами війни. Більше того, у виданні звернули увагу, що президент США перейняв деякі тези президента України.

Зокрема, Трамп нещодавно висміяв російську армію за її повільний прогрес на фронті та похвалив українських військових. Він також висловив повагу до боротьби, яку веде Україна проти російської агресії.

У останніх заявах Трамп згадав і проблеми, з якою стикається російська економіка. За його словами, вона зараз перебуває у жахливому стані.

У виданні додали, що Зеленський також підтримав ініціативу Трампа чинити тиск на європейських союзників, щоб вони припинили купувати російську нафту та газ. Президент США ж запевнив, що чинитиме тиск на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який є одним із головних противників цієї ініціативи.

У матеріалі наголошується, що ця нова позиція Трампа спочатку виглядає обнадійливою для України, адже США визнають її боротьбу та підтримують прагнення Києва відновити контроль над усіма своїми землями. На цьому позитивні новини завершуються.



