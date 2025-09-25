Украина вновь готовит контрнаступление: какие данные получил Трамп

Президента США Дональда Трампа проинформировали о "планируемом украинском наступлении", которое требует наличия разведданных от США. Вот только проблема для Киева состоит в том, что американский лидер изменил только риторику, но не свою политику в отношении российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, Трамп разрешает продажу оружия Украине, но ограничивает использование американского оружия для атак вглубь территории России.

Авторы публикации напомнили, что Владимир Зеленский ранее говорил о том, что Дональд Трамп понимает ситуацию и хорошо осведомлен обо всех аспектах войны. Более того, в издании обратили внимание, что президент США перенял некоторые из тезисов президента Украины.

В частности, Трамп недавно высмеял российскую армию за ее медленный прогресс на фронте и похвалил украинских военных. Он также выразил уважение борьбе, которую ведет Украина против российской агрессии.

В своих последних заявлениях Трамп упомянул и проблемы, с которой сталкивается российская экономика. По его словам, она сейчас находится в ужасном состоянии.

В издании добавили, что Зеленский также поддержал инициативу Трампа оказать давление на европейских союзников, чтобы они прекратили покупать российскую нефть и газ. Президент США же заверил, что окажет давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который является одним из главных противников этой инициативы.

Читайте также на портале "Комментарии" — накануне Дональд Трамп заявил, что у Украины есть потенциал вернуть все оккупированные территории, однако гарантий, что президент США не изменит своего мнения снова, нет. Об этом сообщает CNN.

В материале подчеркивается, что эта новая позиция Трампа сначала выглядит обнадеживающей для Украины, ведь США признают ее борьбу и поддерживают стремление Киева возобновить контроль над всеми своими землями. В то же время, как отмечает издание, на этом положительные новости завершаются.



