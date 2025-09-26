Україна знищить найбільший потенціал Путіна: розкрито несподіваний сценарій

Атаки ЗСУ на цілі всередині Росії є найдієвішим методом підірвати російську економіку та ускладнити постачання окупаційних військ. Вони також переносять бойові дії на територію агресора та відкривають для його громадян реальний масштаб війни, вважає старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборонної організації "Друзі Європи", колишній заступник генсека НАТО з нових викликів і безпеки Джеймі Ші.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україні слід звернутися до США з проханням зняти обмеження на застосування західної далекобійної зброї по цілях у Росії.

Ші підкреслив, що Україна може перенести воєнні дії безпосередньо на російську територію й показати мешканцям РФ наслідки політики Володимира Путіна. Кремль намагається створити враження, нібито вторгнення ніяк не торкається економічного та побутового життя росіян — але ці удари спростовують такі твердження.

Серед найзначніших успіхів української сторони, за його словами, — затоплення кораблів у Чорному морі, удари по нафтопереробних заводах, атаки на портові термінали на Балтиці, у тому числі по Усть-Лузі, а також удари по виробництву боєприпасів і по авіабазах, що призвели до втрати стратегічних бомбардувальників. Саме такі операції завдають відчутної шкоди російським військовим можливостям.

Він наголосив, що мішені — не лише НПЗ, а й логістичні ланцюги та паливні склади. Удари по портових терміналах, які обслуговують тіньовий флот танкерів, фактично блокують експорт нафти й позбавляють Москву доходів для фінансування воєнної машини.

Це також інструмент, щоб показати російському цивільному населенню реальність війни, тож кампанія виявилася дуже ефективною. На думку колишнього заступника генсека НАТО, під час візиту до США президент Зеленський має домагатися скасування обмежень на застосування американської далекобійної зброї проти РФ.

