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Україна знайшла приголомшливий спосіб знищувати "Бандеролі": яке рішення стане ударом для Путіна

Водночас витрати на перехоплення «Бандеролей» значно нижчі за вартість самих російських ракет-дронів

8 вересня 2026, 11:20
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Клименко Елена

В Україні створили нове технологічне рішення для протидії російським ракетам-дронам S8000 "Бандероль". Розробка вже продемонструвала здатність знищувати такі повітряні цілі, повідомили у Brave1.

Україна знайшла приголомшливий спосіб знищувати "Бандеролі": яке рішення стане ударом для Путіна

Фото: з відкритих джерел

У кластері зазначають, що характер сучасної війни швидко змінюється, а Росія постійно розробляє та застосовує нові засоби ураження. Однією з таких розробок стала "Бандероль", яку окупанти використовують для атак по українській території. Українські інженери, своєю чергою, шукають економічно ефективні способи її перехоплення.

За інформацією Brave1, один із засобів, створених учасником кластера, вже успішно знищує "Бандеролі". Важливою перевагою технології називають її вартість: витрати на перехоплення суттєво нижчі за ціну самої російської ракети-дрона.

Крім того, йдеться не про єдину розробку. У Brave1 заявили, що наразі існує вже декілька українських продуктів, здатних протидіяти цьому типу російського озброєння. Наступним завданням є розвиток та масштабування таких технологій для посилення захисту українських міст.

S8000 "Бандероль" — російський реактивний безпілотний боєприпас, який поєднує характеристики ударного дрона та крилатої ракети. Він має меншу бойову частину та коштує дешевше за класичні крилаті ракети.

Саме відносно низька вартість робить "Бандероль" проблемною ціллю для української ППО. Росія може запускати такі апарати, розраховуючи, що для їх знищення Україні доведеться використовувати дефіцитні та значно дорожчі засоби перехоплення. Нові українські розробки мають змінити цю економіку: збивати дешеві російські цілі ще дешевшими засобами, зберігаючи дорогі ракети ППО для складніших загроз.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська можуть підготувати новий масований удар по Україні вже протягом найближчих днів. Такий сценарій не виключає авіаційний експерт Богдан Долінце. За його оцінкою, попередня пауза дала противнику можливість накопичити значний запас засобів ураження, причому під час останньої атаки Росія могла використати далеко не весь наявний ресурс.

 



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