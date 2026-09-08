Украина нашла ошеломляющий способ уничтожать "Бандероли": какое решение станет ударом для Путина

В Украине создали новое технологическое решение для противодействия российским ракетам-дронам S8000 "Бандероль". Разработка уже продемонстрировала способность уничтожать подобные воздушные цели, сообщили в Brave1.

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В кластере отмечают, что характер современной войны быстро меняется, а Россия постоянно разрабатывает и применяет новые способы поражения. Одной из таких разработок стала "Бандероль", которую оккупанты используют для атак по украинской территории. Украинские инженеры, в свою очередь, ищут экономически эффективные способы ее перехвата.

По информации Brave1, одно из средств, созданных участником кластера, уже успешно уничтожает "Бандероли". Важным преимуществом технологии называют ее стоимость: затраты на перехват существенно ниже цены самой российской ракеты-дрона.

Кроме того, речь идет не о единой разработке. В Brave1 заявили, что существует уже несколько украинских продуктов, способных противодействовать этому типу российского вооружения. Следующей задачей является развитие и масштабирование таких технологий для усиления защиты украинских городов.

S8000 Бандероль — российский реактивный беспилотный боеприпас, сочетающий характеристики ударного дрона и крылатой ракеты. Он имеет меньшую боевую часть и стоит дешевле классических крылатых ракет.

Именно относительно низкая стоимость делает "Бандероль" проблемной целью украинской ПВО. Россия может запускать такие аппараты, рассчитывая, что для их уничтожения Украине придется использовать дефицитные и более дорогие средства перехвата. Новые украинские разработки должны изменить эту экономику: сбивать дешевые российские цели еще более дешевыми средствами, сохраняя дорогостоящие ракеты ПВО для более сложных угроз.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска могут подготовить новый массированный удар по Украине уже в ближайшие дни. Такой сценарий не исключает авиационный эксперт Богдан Долинце. По его оценке, предыдущая пауза дала противнику возможность накопить значительный запас средств поражения, причем при последней атаке Россия могла использовать далеко не весь имеющийся ресурс.