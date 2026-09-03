Україна знайшла ахіллесову п’яту Росії: експерт приголомшив інсайдом про наслідки для Кремля



















Проблеми з роботою російських аеропортів можуть перетворитися для РФ на значно серйозніший виклик, ніж звичайні затримки та скасування рейсів. Якщо повітряні тривоги та обмеження стануть регулярними, це вдарить по вартості перельотів, пасажиропотоку та рентабельності авіакомпаній. Таку думку висловив співзасновник Агентства моделювання ситуацій політтехнолог Олексій Голобуцький.

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Він звернув увагу, що після попередження президента Володимира Зеленського про проблеми для цивільної авіації РФ уже з'являються повідомлення про скасування та багатогодинні затримки рейсів.

"Людина, яка пару разів потрапить у ситуацію, що чекає свого рейсу по 5–6 годин, зрозуміло, що буде робити. Авіакомпанії всі ризики будуть перекладати на пасажира. Тобто він постійно буде платити дорожче", — зазначив Голобуцький,

За його словами, постійна небезпека також впливатиме на страхові витрати перевізників. У результаті росіяни можуть почати відмовлятися від авіаперельотів або змінювати маршрути. Частина рейсів за таких умов може стати нерентабельною та зникнути з розкладу.

Особливо болючим такий сценарій буде через величезні відстані всередині РФ. На думку політтехнолога, повноцінно замінити цивільну авіацію іншими видами транспорту Росії буде надзвичайно складно.

"Без літаків там просто неможливо. Це настільки величезні відстані, що без цивільної авіації ця країна почне деградувати з більшою швидкістю", — заявив експерт.

Водночас Голобуцький наголошує: говорити про гарантований результат української тактики поки зарано. Для створення довгострокового ефекту потрібен регулярний і тривалий тиск на російську авіаційну систему.

"Потрібен постійний тиск мінімум тижні два. Ще спостерігаємо день-два — і можна буде робити висновки, чи вдається наша ця спецоперація", — підсумував політтехнолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що для боротьби з масованими російськими повітряними атаками Україні необхідні передусім дешеві засоби перехоплення, вартість яких не перевищуватиме ціну ворожої цілі. Використання дорогих ракет ППО проти відносно дешевих російських дронів та інших засобів ураження економічно невигідне.