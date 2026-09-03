Украина нашла ахиллесовую пятку России: эксперт ошеломил инсайдом о последствиях для Кремля



















Проблемы с работой российских аэропортов могут превратиться для РФ в более серьезный вызов, чем обычные задержки и отмена рейсов. Если воздушные тревоги и ограничения станут регулярными, это отразится на стоимости перелетов, пассажиропотока и рентабельности авиакомпаний. Такое мнение высказал соучредитель Агентства моделирования ситуаций политтехнолог Алексей Голобуцкий .

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Он обратил внимание, что после предупреждения президента Владимира Зеленского о проблемах для гражданской авиации РФ уже появляются сообщения об отмене и многочасовой задержке рейсов.

"Человек, который пару раз попадет в ситуацию, ожидающую своего рейса по 5–6 часов, понятно, что будет делать. Авиакомпании все риски будут перекладывать на пассажира. То есть он будет постоянно платить дороже", — отметил Голобуцкий,

По его словам, постоянная опасность также повлияет на страховые расходы перевозчиков. В результате россияне могут начать отказываться от авиаперелетов или изменять маршруты. Часть рейсов при таких условиях может оказаться нерентабельной и исчезнуть из расписания.

Особенно болезненным такой сценарий будет из-за огромных расстояний внутри РФ. По мнению политтехнолога, полноценно заменить гражданскую авиацию другими видами транспорта России будет очень сложно.

"Без самолетов там просто невозможно. Это настолько огромные расстояния, что без гражданской авиации эта страна начнет деградировать с большей скоростью", — заявил эксперт.

В то же время Голобуцкий отмечает: говорить о гарантированном результате украинской тактики пока рано. Для создания долгосрочного эффекта требуется регулярное и длительное давление на российскую авиационную систему .

"Нужно постоянное давление минимум недели две. Еще наблюдаем день-два — и можно будет делать выводы, удается ли наша эта спецоперация", — подытожил политтехнолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что для борьбы с массированными российскими воздушными атаками Украине необходимы прежде всего дешевые средства перехвата, стоимость которых не будет превышать цену враждебной цели. Использование дорогостоящих ракет ПВО против относительно дешевых российских дронов и других средств поражения экономически невыгодно.