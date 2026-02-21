Україна знає, як вибити один із козирів у РФ: Київ пропонує ЄС союз

Україна звернулася до ключових європейських держав із закликом негайно об’єднати технологічні та виробничі ресурси для створення ефективних засобів протидії балістичним ракетам. Про це повідомило Міністерство оборони України після відеоконференції з міністрами оборони групи E5, до якої входять Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Глава оборонного відомства Михайло Федоров наголосив, що сучасні обсяги виробництва систем протиракетної оборони в Європі залишаються критично недостатніми. За його словами, Україна вже працює над власними технологічними рішеннями, однак без масштабної кооперації з партнерами ефективно протистояти ракетній загрозі буде складніше.

Окрему увагу під час переговорів приділили програмі PURL, яка забезпечує стабільне постачання ракет PAC-3 для комплексів Patriot. Саме ці системи відіграють ключову роль у перехопленні балістичних цілей і захисті критичної інфраструктури.

Федоров також подякував європейським союзникам за швидке виконання домовленостей щодо передачі озброєння, наголосивши, що оперативність у таких рішеннях є вирішальною для безпеки країни.

Крім оборонних питань, Україна та ЄС обговорили нові кроки для обмеження фінансових ресурсів Росії. Зокрема, йдеться про заходи проти так званого "тіньового флоту", який використовується для обходу санкцій.

Міністр підкреслив, що європейські кредити та військова допомога повинні максимально ефективно використовуватися для досягнення стратегічної мети зміцнення оборони та наближення завершення війни. У Києві переконані: лише спільні технологічні зусилля здатні створити щит, який зупинить ракетний тиск агресора.

