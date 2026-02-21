Украина знает, как выбить один из козырей в РФ: Киев предлагает ЕС союз

Украина обратилась в ключевые европейские государства с призывом немедленно объединить технологические и производственные ресурсы для создания эффективных средств противодействия баллистическим ракетам. Об этом сообщило Министерство обороны Украины после видеоконференции с министрами обороны группы E5, в которую входят Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Глава оборонного ведомства Михаил Федоров подчеркнул, что современные объемы производства систем противоракетной обороны в Европе остаются критически недостаточными. По его словам, Украина уже работает над своими технологическими решениями, однако без масштабной кооперации с партнерами эффективно противостоять ракетной угрозе будет сложнее.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено программе PURL, которая обеспечивает стабильную поставку ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Именно эти системы играют ключевую роль в перехвате баллистических целей и защите критической инфраструктуры.

Федоров также поблагодарил европейских союзников за скорое выполнение договоренностей по передаче вооружения, подчеркнув, что оперативность в таких решениях является решающей для безопасности страны.

Помимо оборонных вопросов, Украина и ЕС обсудили новые шаги по ограничению финансовых ресурсов России. В частности, речь идет о мерах против так называемого "теневого флота", который используется для обхода санкций.

Министр подчеркнул, что европейские кредиты и военная помощь должны максимально эффективно использоваться для достижения стратегической цели укрепления обороны и завершения войны. В Киеве убеждены: только общие технологические усилия способны создать щит, который остановит ракетное давление агрессора.

