Україна зіткнулася з гострою проблемою на фронті: чого категорично не вистачає

Українські розробки у сфері безпілотників стали одним із найпомітніших технологічних досягнень війни, проте їхній потенціал дедалі складніше реалізовувати через брак особового складу. Як пише Associated Press, на п'ятому році повномасштабної війни окремі підрозділи на передовий укомплектовано лише приблизно на 50%.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Військові кажуть, що наявних людей та озброєнь часом вистачає лише для утримання позицій. Спроба перейти до активного поступу може призвести до різкого зростання втрат. Заступник командира батальйону "Вовки Да Вінчі" з позивним Афер розповів, що його підрозділ заповнено приблизно наполовину, тоді як зона відповідальності за цей час збільшилася вдвічі.

Проблема ускладнюється неможливістю нормально проводити ротації. За словами Афера, деякі бійці перебувають на передовій до року, оскільки поповнення замало. Це призводить до фізичного виснаження військовослужбовців та знижує стійкість підрозділів.

Аналітик RUSI Нік Рейнольдс вважає, що Україні необхідно мати можливість швидко вводити до бою додаткові сили, не послаблюючи інші ділянки фронту. Без таких резервів навіть локальну перевагу важко перетворити на масштабну операцію.

Ситуацію ускладнюють проблеми з мобілізацією, ухилення від призову та дезертирство. AP зазначає, що слабкі підрозділи через нестачу людей зазнають тяжчих втрат, після чого вимагають ще більшого поповнення. Так формується замкнене коло.

На цьому фоні технологічна перевага України стикається з простим обмеженням: безпілотники здатні змінювати тактику бою, але не можуть замінити достатньо підготовлених військовослужбовців. Як коротко сформулював один із представників українського Міноборони, "людей просто не вистачає".

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