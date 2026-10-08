Украина столкнулась с острой проблемой на фронте: чего категорически не хватает

Украинские разработки в сфере беспилотников стали одним из наиболее заметных технологических достижений войны, однако их потенциал все сложнее реализовывать из-за нехватки личного состава. Как пишет Associated Press, на пятом году полномасштабной войны отдельные подразделения на передовой укомплектованы лишь примерно на 50%.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Военные говорят, что имеющихся людей и вооружений порой хватает только для удержания занимаемых позиций. Попытка перейти к активному продвижению может привести к резкому росту потерь. Заместитель командира батальона "Волки Да Винчи" с позывным Афер рассказал, что его подразделение заполнено примерно наполовину, тогда как зона ответственности за это время увеличилась вдвое.

Проблема усугубляется невозможностью нормально проводить ротации. По словам Афера, некоторые бойцы находятся на передовой до года, поскольку пополнения недостаточно. Это приводит к физическому истощению военнослужащих и снижает устойчивость подразделений.

Аналитик RUSI Ник Рейнольдс считает, что Украине необходимо иметь возможность быстро вводить в бой дополнительные силы, не ослабляя другие участки фронта. Без таких резервов даже локальное преимущество трудно превратить в масштабную операцию.

Ситуацию осложняют проблемы с мобилизацией, уклонение от призыва и дезертирство. AP отмечает, что слабые подразделения из-за нехватки людей несут более тяжелые потери, после чего требуют еще большего пополнения. Так формируется замкнутый круг.

На этом фоне технологическое преимущество Украины сталкивается с простым ограничением: беспилотники способны менять тактику боя, но не могут заменить достаточное количество подготовленных военнослужащих. Как кратко сформулировал один из представителей украинского Минобороны, "людей просто не хватает".

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