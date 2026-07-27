Україна завдала удару по глибокому тилу РФ: Зеленський розкрив деталі прицільного удару

У ніч проти 27 липня безпілотники атакували портову інфраструктуру Ростова-на-Дону. За даними видання Astra, удар зазнав території четвертого вантажного району АТ "Ростовський порт", після чого на об'єкті виникла пожежа.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Ростовський морський торговельний порт вважається одним із ключових логістичних вузлів півдня Росії. Незважаючи на розташування на річці Дон, він входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Через нього проходять експортні вантажі, а судна вирушають до країн Чорного та Середземного морів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення далекобійної операції, заявивши, що українські сили вразили експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту.

За словами глави держави, удари цієї ночі не обмежилися Ростовською областю. Також під атакою опинилися нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртії – на відстані близько 1300 кілометрів від українського державного кордону.

Зеленський підкреслив, що подібні операції є частиною стратегії щодо ослаблення економічного потенціалу Росії та скорочення ресурсів, які Кремль використовує для продовження війни.

"Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну", — заявив президент.

Він також подякував українським військовим за точні удари по об'єктах, які ще недавно вважалися недосяжними для українських засобів поразки.

За словами Володимира Зеленського, повернення війни на територію Росії має змусити агресора відчути наслідки власних дій та наблизити умови для досягнення справедливого світу. Серія атак свідчить про те, що Україна продовжує розширювати географію ударів по російській інфраструктурі, яка має значення для логістики та забезпечення військової машини РФ.

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