Украина нанесла удар в глубоком тылу РФ: Зеленский раскрыл детали прицельного удара

В ночь на 27 июля беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Ростова-на-Дону. По данным издания Astra, удар пришелся по территории четвертого грузового района АО "Ростовский порт", после чего на объекте возник пожар.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Ростовский морской торговый порт считается одним из ключевых логистических узлов юга России. Несмотря на расположение на реке Дон, он входит в систему Азово-Черноморского бассейна и обслуживает международное судоходство. Через него проходят экспортные грузы, а суда отправляются в страны Черного и Средиземного морей.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение дальнобойной операции, заявив, что украинские силы поразили экспортный терминал примерно в 250 километрах от линии фронта.

По словам главы государства, удары этой ночью не ограничились Ростовской областью. Также под атакой оказались нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии – на расстоянии около 1300 километров от украинской государственной границы.

Зеленский подчеркнул, что подобные операции являются частью стратегии по ослаблению экономического потенциала России и сокращению ресурсов, которые Кремль использует для продолжения войны.

"Выполняется план дальнобойных санкций и снижаем возможности России финансировать войну", — заявил президент.

Он также поблагодарил украинских военных за точные удары по объектам, которые еще недавно считались недосягаемыми для украинских средств поражения.

По словам Владимира Зеленского, возвращение войны на территорию России должно заставить агрессора почувствовать последствия собственных действий и приблизить условия для достижения справедливого мира. Серия атак свидетельствует о том, что Украина продолжает расширять географию ударов по российской инфраструктуре, имеющей значение для логистики и обеспечения военной машины РФ.

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