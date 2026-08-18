Україна запускає новий план миру: чому його не узгодили з США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Про український план тиску на Путіна найцікавіше не те, що його не показали Кремлю, а те, що його досі не показали Вашингтону. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, 20 серпня на Українському молодіжному форумі Зеленський сказав фразу, яку одразу розтягли на цитати: Путін не хоче зараз зупиняти цю війну, але він її зупинить, у нас є план. І пояснив, що це спільний із партнерами план тиску: нарощування протиповітряної оборони, удари у відповідь, робота на те, щоб війна стала відчутною всередині Росії. Формулювання, яке в тому виступі мало кому впало в око, насправді ключове – повернути війну на російську територію.
За словами експерта, наступного дня Kyiv Independent додав деталь, яка підсвічує цю історію з іншого боку. Американський посадовець сказав виданню про Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера коротко: вони цього плану ще не бачили. Пояснення, яке лежить на поверхні, – бережемося витоків. Воно не витримує перевірки: у плані, розрахованому на союзників, немає нічого, чого Москва не побачить за тиждень після початку виконання. Причина інша. План не показують не тому, що він таємний, а тому, що він незручний.
За його словами, це і є практична анатомія "спільного плану". У ньому немає окремо тиску на Росію й окремо стосунків із партнерами – це одна конструкція, де кожен наш удар має другу адресу в союзницькій столиці. Найдієвіший інструмент України, далекобійна кампанія, водночас найсильніше зачіпає чужі інтереси: ціни на пальне, страхові ставки, чужі активи, чужий електоральний календар. Тому план, поданий заздалегідь як прохання, повертається відредагованим. План, поданий як факт, доводиться обговорювати вже по факту.
Також видання "Коментарі" повідомляло – хто вирішить долю України: чому Європа терміново створює власний переговорний фронт.