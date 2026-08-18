Об украинском плане давления на Путина самое интересное не то, что его не показали Кремлю, а то, что его пока не показали Вашингтону. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что 20 августа на Украинском молодежном форуме Зеленский сказал фразу, которую сразу растянули на цитаты: Путин не хочет сейчас останавливать эту войну, но он ее остановит, у нас есть план. И объяснил, что это общий с партнерами план давления: наращивание противовоздушной обороны, ответные удары, работа на то, чтобы война стала ощутимой внутри России. Формулировка, которая в том выступлении мало кому бросилась в глаза, на самом деле ключевое – вернуть войну на российскую территорию.

По словам эксперта, на следующий день Kyiv Independent добавил деталь, подсвечивающую эту историю с другой стороны. Американское чиновник сказал изданию о Стива Виткоффа и Джареда Кушнера коротко: они этого плана еще не видели. Объяснение, лежащее на поверхности, – бережемся истоков. Оно не выдерживает проверки: в плане, рассчитанном на союзников, нет ничего, чего Москва не увидит через неделю после начала исполнения. Причина иная. План не показывают не потому, что он сокровенен, а потому, что он неудобен.

"Посмотрите, с чем это заявление совпало во времени. В тот же день стала известна публикация Financial Times: вице-президент Джей Ди Венс попросил Киев прекратить удары по танкерам Каспийского трубопроводного консорциума у Новороссийска. Логика Вашингтона вполне рациональна: КТК возит казахстанскую нефть, в консорциуме есть части Chevron и ExxonMobil, а для Европы это один из немногих реальных заменителей российского снабжения. Эффект от наших ударов был ощутим: в июле добыча в Казахстане упала примерно на пятую часть, на Тенгизе – более чем вдвое, а терминал останавливался дважды за два месяца. Киев согласился: не бить по судам, не везущим российский груз и не находящимся под нашими санкциями. Взамен, по той же публикации, украинская сторона говорит о лицензиях на производство перехватчиков для Patriot и о нескольких сотнях ракет, нужных к зиме", – отметил аналитик.

По его словам, это и есть практическая анатомия совместного плана. В нем нет отдельного давления на Россию и отношений с партнерами – это одна конструкция, где каждый наш удар имеет второй адрес в союзнической столице. Самый действенный инструмент Украины, дальнобойная кампания, в то же время сильнее всего затрагивает чужие интересы: цены на топливо, страховые ставки, чужие активы, чужой электоральный календарь. Поэтому план, представленный заранее как просьба, возвращается отредактированным. План, представленный как факт, приходится обсуждать уже по факту.

"Киев, похоже, понял. Через три дня после заявления о плане Силы обороны ударили по "Прогрессу" в Самаре, аэродрому Саваслейка и объекту в Усть-Луге, а на следующую ночь по Московской области пошло около шестисот дронов – мэр Собянин признал более двухсот сбитых над регионом, российское минобороны заявило о стране. Как бы ни оценивать вред, содержание жеста прозрачно: когда Виткофф и Кушнер сядут в Киеве за стол, им будут показывать не концепцию, а уже запущенный процесс", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало, кто решит судьбу Украины: почему Европа срочно создает собственный переговорный фронт.



