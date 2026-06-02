Україна захлинеться від ударів мегапотужною зброєю Путіна: озвучено катастрофічний сценарій

Росія може продовжити масовані атаки на територію України, застосовуючи як ракети, так і ударні дрони, приблизно на щотижневій основі. Крім того, у найближчі тижні ворог може почати частіше застосовувати гіперзвукові ракети типу "Циркон". Таку оцінку у коментарі для Radio NV дав авіаційний експерт Валерій Романенко.

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За його словами, на сьогодні Росія зосередила у своєму арсеналі близько 230 ракет "Циркон", що робить можливим їхнє широке використання під час наступних обстрілів. Водночас удари по західних областях України очікуються рідше, оскільки балістичні комплекси "Іскандер", якими оснащена російська армія, мають обмежену дальність дії.

Романенко підкреслив, що під час останніх атак ракети "Циркон" не були перехоплені виключно через те, що на наявних установках Patriot вичерпався боєзапас. Тим не менш, за його словами, ця система залишається ефективним засобом протидії подібним крилатим і гіперзвуковим ракетам.

Експерт пояснив, що як тільки ворог виявляє зброю, яку вважає надзвичайно ефективною і важко перехоплюваною, він прагне застосовувати її масово.

"Вони почнуть використовувати таку зброю у великих обсягах, поки не з’явиться надійна протидія", — зауважив Романенко.

Він додав, що хоч "Циркон" і гіперзвукова ракета, вона летить по горизонтальній траєкторії протягом досить тривалого часу, що дозволяє системам Patriot перехоплювати такі цілі, хоча і за умови достатньої кількості протиракет. Таким чином, на думку експерта, Україна зможе виробити ефективні методи захисту від цих сучасних видів озброєння, навіть якщо ворог намагатиметься використовувати їх масово.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська армія, посилюючи ракетні обстріли на території України, користується глобальним дефіцитом зенітних ракет-перехоплювачів, що став критичною проблемою для міжнародної системи протиповітряної оборони. Про це пише британське видання The Guardian.