Украина захлебнется от ударов мегамощным оружием Путина: озвучен катастрофический сценарий

Россия может продолжить массированные атаки на территорию Украины, применяя как ракеты, так и ударные дроны, примерно на еженедельной основе. Кроме того, в ближайшие недели враг может начать чаще применять гиперзвуковые ракеты типа Циркон. Такую оценку в комментарии Radio NV дал авиационный эксперт Валерий Романенко.

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По его словам, на сегодняшний день Россия сосредоточила в своем арсенале около 230 ракет "Циркон", что делает возможным их широкое использование при последующих обстрелах. В то же время, удары по западным областям Украины ожидаются реже, поскольку баллистические комплексы "Искандер", которыми оснащена российская армия, имеют ограниченную дальность действия.

Романенко подчеркнул, что во время последних атак ракеты "Циркон" не были перехвачены исключительно из-за того, что на существующих установках Patriot иссяк боезапас. Тем не менее, по его словам, эта система остается эффективным средством противодействия подобным крылатым и гиперзвуковым ракетам.

Эксперт пояснил, что как только враг обнаруживает оружие, которое считает чрезвычайно эффективным и трудно перехватываемым, он стремится применять его массово.

"Они начнут использовать такое оружие в больших объемах, пока не появится надежное противодействие", — отметил Романенко.

Он добавил, что хотя "Циркон" и гиперзвуковая ракета, она летит по горизонтальной траектории в течение довольно продолжительного времени, что позволяет системам Patriot перехватывать такие цели, хотя и при достаточном количестве противоракет. Таким образом, по мнению эксперта, Украина сможет выработать эффективные методы защиты этих современных видов вооружения, даже если враг будет пытаться использовать их массово.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская армия, усиливая ракетные обстрелы на территории Украины, пользуется глобальным дефицитом зенитных ракет-перехватчиков, что стало критической проблемой для международной системы противовоздушной обороны. Об этом пишет британское издание The Guardian.