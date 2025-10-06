logo_ukra

Україна вже забезпечила собі перемогу у війні: названо несподіваний сценарій
Україна вже забезпечила собі перемогу у війні: названо несподіваний сценарій

Українські удари по російських НПЗ спричинили втрату Росією 25% нафтопереробних потужностей та значні фінансові збитки.

6 жовтня 2025, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Оцінка втрат потужностей російських нафтопереробних заводів сягнула 25%. Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів американський аналітик з національної безпеки та міжнародної політики Марк Тот. Він наголосив, що через удари по НПЗ Росія втрачає значні фінансові ресурси, які планувала використати для продовження бойових дій проти України.

Україна вже забезпечила собі перемогу у війні: названо несподіваний сценарій

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, щоденні втрати агресора становлять близько 1 мільйона барелів нафти або приблизно 65 мільйонів доларів. Це вже відобразилося на економіці Росії: споживчі ціни зросли майже на 40%. Марк Тот порівняв ситуацію із британською морською блокадою Німеччини під час Першої світової війни, яка викликала дефіцит пального та продовольства, що призвело до “Бруквяної зими” 1916–1917 років. На думку аналітика, нинішні удари можуть спричинити “соняшникову зиму” 2025 року — серйозний економічний та соціальний удар по Росії.

Він додав, що російська економіка значною мірою залежить від нафтогазового комплексу, тож знищення цих потужностей є одним із ключових напрямків, де Україна досягає успіху.

“Тією мірою, якою Україна продовжить руйнувати бензоколонку Росії, буде лише краще,” — підкреслив експерт. 

На завершення Марк Тот зазначив, що, незважаючи на думку про застій у війні, насправді Україна демонструє прогрес на багатьох фронтах. Він переконаний, що війна не є статичною, а Україна здобуває важливі перемоги, які змінюють хід конфлікту.

Як вже писали "Коментарі", вночі 6 жовтня Харків зазнав масованої атаки російськими ударними дронами, в результаті якої сталися пожежі та пошкодження, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).



Джерело: https://youtu.be/QNnRe7-IwPg
