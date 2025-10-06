logo

Главная Новости Общество Война с Россией Украина уже обеспечила себе победу в войне: назван неожиданный сценарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина уже обеспечила себе победу в войне: назван неожиданный сценарий

Украинские удары по российским НПЗ повлекли за собой потерю Россией 25% нефтеперерабатывающих мощностей и значительный финансовый ущерб.

6 октября 2025, 09:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Оценка потерь мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов составила 25%. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал американский аналитик по национальной безопасности и международной политике Марк Тот. Он отметил, что из-за ударов по НПЗ Россия теряет значительные финансовые ресурсы, которые планировала использовать для продолжения боевых действий против Украины.

Украина уже обеспечила себе победу в войне: назван неожиданный сценарий

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, ежедневные потери агрессора составляют около 1 миллиона баррелей нефти или около 65 миллионов долларов. Это уже отразилось на экономике России: потребительские цены выросли почти на 40%. Марк Тот сравнил ситуацию с британской морской блокадой Германии во время Первой мировой войны, вызвавшей дефицит горючего и продовольствия, что привело к "Бруквяной зиме" 1916-1917 годов. По мнению аналитика, нынешние удары могут нанести "подсолнечную зиму" 2025 года — серьезный экономический и социальный удар по России.

Он добавил, что российская экономика в значительной степени зависит от нефтегазового комплекса, поэтому уничтожение этих мощностей является одним из ключевых направлений, где Украина добивается успеха.

"В той мере, в какой Украина продолжит разрушать бензоколонку России, будет только лучше", — подчеркнул эксперт.

В заключение Марк Тот отметил, что, несмотря на мнение о застое в войне, на самом деле Украина демонстрирует прогресс на многих фронтах. Он убежден, что война не статична, а Украина одерживает важные победы, которые изменяют ход конфликта.

Как уже писали "Комментарии", ночью 6 октября Харьков подвергся массированной атаке российскими ударными дронами, в результате которой произошли пожары и повреждения, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



Источник: https://youtu.be/QNnRe7-IwPg
