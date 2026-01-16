Україна вже не отримує повний об’єм розвідданих від США: Макрон насторожив заявою

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна стала головним постачальником розвідувальної інформації для України, обігнавши за цим показником Сполучені Штати. За словами французького лідера, якщо ще рік тому Київ значною мірою залежав від американських розвідувальних можливостей, то нині близько двох третин необхідних даних забезпечує саме Франція.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає Business Insider, ці слова свідчать про помітну зміну балансу внеску західних партнерів у підтримку України. Водночас вони можуть вказувати на скорочення ролі США у сфері військової та розвідувальної співпраці з Києвом.

Видання нагадує, що у березні 2025 року Сполучені Штати вже тимчасово призупиняли обмін розвідувальними даними та надання військової допомоги Україні. Це відбулося на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа досягти домовленостей про припинення вогню між Києвом і Москвою. Приблизно за тиждень Вашингтон оголосив про відновлення співпраці, однак, як підкреслюють журналісти, досі незрозуміло, чи повернувся обсяг наданої розвідінформації до рівня, який існував за президентства Джо Байдена.

Раніше співпраця між США та Україною у цій сфері була настільки тісною, що представники обох країн працювали на спільному об’єкті для координації військових ударів. Однією з ключових функцій американської розвідки було забезпечення українських сил даними цілевказання та ситуаційної обізнаності, зокрема під час застосування озброєння американського виробництва.

