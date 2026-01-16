Украина уже не получает полный объем разведданных от США: Макрон насторожил заявлением

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна стала главным поставщиком разведывательной информации для Украины, обогнав по этому показателю Соединенные Штаты. По словам французского лидера, если еще год назад Киев в значительной степени зависел от американских разведывательных возможностей, то сейчас около двух третей необходимых данных обеспечивает именно Франция.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Как отмечает Business Insider, эти слова свидетельствуют о заметном изменении баланса вклада западных партнеров в поддержку Украины. В то же время, они могут указывать на сокращение роли США в сфере военного и разведывательного сотрудничества с Киевом.
Издание напоминает, что в марте 2025 г. Соединенные Штаты уже временно приостанавливали обмен разведывательными данными и предоставление военной помощи Украине. Это произошло на фоне попыток администрации Дональда Трампа достичь договоренностей о прекращении огня между Киевом и Москвой. Приблизительно через неделю Вашингтон объявил о возобновлении сотрудничества, однако, как подчеркивают журналисты, до сих пор неясно, вернулся ли объем предоставленной развединформации на уровень, существовавший при президентстве Джо Байдена.
Ранее сотрудничество между США и Украиной в этой сфере было настолько тесным, что представители обеих стран работали на совместном объекте для координации военных ударов. Одной из ключевых функций американской разведки было обеспечение украинских сил данными целеуказания и ситуационной осведомленности, в частности, при применении вооружения американского производства.
