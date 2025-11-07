Україна все ж таки виходить із Донбасу: військовий розповів, що про це говорить

Україна поступово залишає Донбас. Без гучних заяв, без офіційних коментарів – просто, крок за кроком. Останні символи Донбасу – вокзали Слов’янська й Краматорська та стела "Донецька область", — тепер лише спогад. "Укрзалізниця" скасувала всі потяги в напрямку Донбасу та навіть внутрішні приміські поїзди. Про це розповів військовий, журналіст і громадський активіст Вадим Кирпиченко.

Краматорська вокзал. Фото: з відкритих джерел

"Ми більше не почуємо звичне: "Швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ – Краматорськ відправляється з другої платформи". Для тисяч сімей цей звук був ниткою зв’язку з війною – чоловіками, які служили на сході, дітьми, що чекали на батьківських обіймів. Тепер вокзали спорожніли. І ці перони більше не бачитимуть сліз, прощань і коротких зустрічей перед фронтом. Ще зовсім недавно потяги ходили до Костянтинівки, Покровська, Авдіївки. Тепер ці маршрути – закриті", – розповів військовий.

За його словами, Україна відступає не лише армією – залізницею, логістикою, присутністю. Донбас, який колись був одним із найбільш індустріальних регіонів країни, нині перетворюється на зону руїн і безлюддя. Краматорськ і Слов’янськ – більше не умовно безпечні. Дрони атакують їх щодня. Люди виїжджають, розуміючи, що фронт уже поруч. Колись агломерація цих двох міст налічувала понад 600 тисяч мешканців. Сьогодні – ледь кілька десятків тисяч.

"На тлі цього телевізор продовжує транслювати оптимізм. З екранів лунає: "Ми стоїмо. Ми не здамо жодного міста". Та все більше українців бачать різницю між офіційною риторикою і реальністю. У The Washington Post вийшла стаття в якій говориться, що Україні, ймовірно, доведеться залишити Покровськ. І для влади постане питання, яке ми вже чули не раз: зробити це зараз – зберігши життя і техніку – чи повторити історію Бахмута й Авдіївки, коли тисячі гинуть, а результат усе одно той самий. Та, схоже, влада знову обере варіант "триматися до останнього". Цей підхід уже став не стратегією, а звичкою – підсумував Вадим Кирпиченко.

