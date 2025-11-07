Украина все же выходит из Донбасса: военный рассказал, что об этом говорит

Украина постепенно покидает Донбасс. Без громких заявлений, без официальных комментариев – просто шаг за шагом. Последние символы Донбасса – вокзалы Славянская и Краматорская и стела "Донецкая область" – теперь только воспоминание. "Укрзализныця" отменила все поезда в направлении Донбасса и даже внутренние пригородные поезда. Об этом рассказал военный, журналист и общественный активист Вадим Кирпиченко.

"Мы больше не услышим привычное: "Скоростной поезд Интерсити по маршруту Киев – Краматорск отправляется со второй платформы". Для тысяч семей этот звук был нитью связи с войной – мужчинами, служившими на востоке, детьми, ожидавшими родительских объятий. Теперь вокзалы опустели. И эти перроны больше не будут видеть слез, прощаний и коротких встреч перед фронтом. Еще совсем недавно поезда ходили в Константиновку, Покровск, Авдеевку. Теперь эти маршруты – закрыты", – рассказал военный.

По его словам, Украина отступает не только армией – железной дорогой, логистикой, присутствием. Донбасс, когда-то являвшийся одним из самых индустриальных регионов страны, ныне превращается в зону руин и безлюдья. Краматорск и Славянск – больше не условно безопасны. Дроны атакуют их каждый день. Люди уезжают, понимая, что фронт уже рядом. Когда агломерация этих двух городов насчитывала более 600 тысяч жителей. Сегодня – едва несколько десятков тысяч.

"На фоне этого телевизор продолжает транслировать оптимизм. С экранов раздается: "Мы стоим. Мы не сдадим ни одного города". И все больше украинцев видят разницу между официальной риторикой и реальностью. В The Washington Post вышла статья, в которой говорится, что Украине, вероятно, придется покинуть Покровск. И для власти возникнет вопрос, который мы уже слышали не раз: сделать это сейчас – сохранив жизнь и технику – повторить ли историю Бахмута и Авдеевки, когда тысячи гибнут, а результат все равно тот же. Но, похоже, власти снова выберут вариант "держаться до последнего". Этот подход уже стал не стратегией, а привычкой – подытожил Вадим Кирпиченко.

