Україна вперше передала російського військового іншій державі: що загрожує окупанту за воєнні злочини
Україна вперше передала російського військового іншій державі: що загрожує окупанту за воєнні злочини

Україна вперше з початку повномасштабної війни передала російського військового до Литви. Його звинувачують у катуваннях литовського волонтера

21 листопада 2025, 15:38
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Україна передала Литовській Республіці російського військовослужбовця, якому інкримінують жорстокі воєнні злочини на окупованій території. 

Україна вперше передала російського військового іншій державі: що загрожує окупанту за воєнні злочини

Екстрадиція російського військового. Фото: скріншот

В СБУ наголошують, що це перший випадок екстрадиції затриманого військового РФ до іншої держави від початку широкомасштабного вторгнення. 

Екстрадований — Марген Гаджимагомедов, інспектор військової поліції 177-го полку морської піхоти Каспійської флотилії РФ. Слідство встановило, що він брав участь у катуваннях полонених у в’язниці, яку окупанти облаштували на захопленому аеродромі в Мелітополі Запорізької області. 

Серед жертв росіянина був і громадянин Литви — волонтер, який із перших днів війни допомагав Силам оборони України.

"Як встановило розслідування, у застінках до полонених застосовували різні тортури: тримали у сейфах, душили до втрати свідомості, підвішували за зв’язані руки, обливали холодною водою на морозі та катували струмом", — повідомили в СБУ.

Українські захисники взяли рашиста у полон під час боїв у районі Роботиного у серпні 2024 року. 

На основі матеріалів українських та міжнародних слідчих Вільнюський міський суд визнав росіянина підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій та законів війни за статтями 100 і 103 Кримінального кодексу Литви. 

Після запиту литовської прокуратури наприкінці жовтня Україна провела офіційну процедуру екстрадиції, передавши військового для судового переслідування. 

За словами заступника генерального прокурора Литви Гінтаса Іванаускаса, за воєнні злочини проти цивільних осіб та військовополонених, їх катування і незаконне позбавлення волі у Литві росіянину загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 20 років або довічне ув’язнення. 

"Тому хочу подякувати колегам з СБУ за їхній значний внесок у це розслідування", – сказав Гінтас Іванаускас.

Як повідомляв портал "Коментарі", окружний суд Гельсінкі виніс довічний вирок одному з колишніх лідерів російського неонацистського угруповання "Русич" Яну Петровському (Воїславу Тордену). Його визнали винним у скоєнні воєнних злочинів в Україні. 



Джерело: https://ssu.gov.ua/
