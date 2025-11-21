Украина впервые передала российского военного другому государству: что грозит оккупанту за военные преступления



















Украина передала Литовской Республике российского военнослужащего, которому инкриминируют жестокие военные преступления на оккупированной территории.

Экстрадиция российского военного. Фото: скриншот

В СБУ отмечают, что это первый случай экстрадиции задержанного военного РФ в другое государство с начала широкомасштабного вторжения.

Экстрадированный – Марген Гаджимагомедов, инспектор военной полиции 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии РФ. Следствие установило, что он участвовал в пытках пленных в тюрьме, которую оккупанты обустроили на захваченном аэродроме в Мелитополе Запорожской области.

Среди жертв россиянина был и гражданин Литвы — волонтер, с первых дней войны помогавший Силам обороны Украины.

"Как установило расследование, в застенках к пленным применяли разные пытки: держали в сейфах, душили до потери сознания, подвешивали за связанные руки, обливали холодной водой на морозе и пытали током", — сообщили в СБУ.

Украинские защитники пленили рашиста во время боев в районе Роботиного в августе 2024 года.

На основе материалов украинских и международных следователей Вильнюсский городской суд признал россиянина подозреваемым в нарушении Женевских конвенций и законов войны по статьям 100 и 103 Уголовного кодекса Литвы.

После запроса литовской прокуратуры, в конце октября Украина провела официальную процедуру экстрадиции, передав военного для судебного преследования.

По словам заместителя генерального прокурора Литвы Гинтаса Иванаускаса, за военные преступления против гражданских лиц и военнопленных, их пытки и незаконное лишение свободы в Литве россиянину грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

"Поэтому хочу поблагодарить коллег из СБУ за их значительный вклад в это расследование", – сказал Гинтас Иванаускас.

Как сообщал портал "Комментарии", окружной суд Хельсинки вынес пожизненный приговор одному из бывших лидеров российской неонацистской группировки "Русич" Яну Петровскому (Воиславу Тордену). Его признали виновным в совершении военных преступлений в Украине.